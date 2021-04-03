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Video: Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 9. Частина 2 від 03.04.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 9 випуск частина 2 від 3 квітня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Професіонали 3 випуск 9 (эфир от 03.04.2021) на сайті СТБ
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Друге випробування в 9 випуску Мастер Шеф Професіонали виявиться не менш складним, ніж перше! Чим менше учасників залишається на проєкті, тим складнішими стають правила. У другому конкурсі учасникам доведеться забути про хороші стосунки та включити режим жорсткої конкуренції. Кулінари розділяться на пари. На них чекають 16 коробок із завданнями. Одна коробка – одна класична італійська страва. І тут будуть не тільки карбонара і лазанья, які знають всі! У 9 випуску проєкту МастерШеф Професіонали-3 ви дізнаєтеся, чи добре учасники знають італійську кухню, яка в Україні популярна і любима. Пара повинна приготувати страву з картки із завданням ідеально, інакше не отримає бали та не зможе перейти до наступного завдання. Загострює ситуацію те, що інші учасники можуть писати кляузи в тому випадку, якщо побачать у суперників помилки! Хто не посоромиться скористатися цією можливістю повною мірою? Дізнайтеся просто зараз – дивіться МастерШеф Професіонали 3 сезон 9 випуск від 03.04.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 9 випуск від 03.04.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 9 випуск частина 3 від 03.04.2021

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