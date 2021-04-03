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Video: Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 9. Часть 2 от 03.04.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 9 выпуск часть 2 от 3 апреля 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы 3 выпуск 9 (эфир от 03.04.2021) на сайте СТБ
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Второе испытание в 9 выпуске Мастер Шеф Профессионалы окажется не менее сложным, чем первое! Чем меньше участников остается на проекте, тем сложнее становятся правила. Во втором конкурсе участникам придется забыть о хороших отношениях и включить режим жесткой конкуренции. Кулинары разделятся по парам. Их ждут 16 коробок с заданиями. Одна коробка – одно классическое итальянское блюдо. И тут будут не только карбонара и лазанья, которые знают все! В 9 выпуске проекта Мастер Шеф Профессионалы-3 вы узнаете, хорошо ли участники знают итальянскую кухню, которая в Украине популярна и любима. Пара должна приготовить блюдо с карточки с заданием идеально, иначе не получит баллы и не сможет перейти к следующему заданию. Обостряет ситуацию то, что остальные участники могут писать кляузы в случае, если увидят у соперников ошибки! Кто не постесняется воспользоваться этой возможностью в полной мере? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 9 выпуск от 03.04.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 9 выпуск от 03.04.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 9 выпуск часть 3 от 03.04.2021

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