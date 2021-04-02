В 9 выпуске Мастер Шеф Профессионалы в 3 сезоне участники будут готовить обед из отходов и писать доносы на товарищей. Они обнаружат огромные белые пятна в своих познаниях и поймут, кто настоящий друг, а кто готов пожертвовать соперниками ради победы. Так есть ли на кухне место для дружбы? Узнайте прямо сейчас!

Первый конкурс станет отличной проверкой на смекалку. Поварам в 9 выпуске проекта Мастер Шеф Профессионалы-3 надо представить, что они готовят обед для эко-активистки Греты Тумберг. И Грета не одобрит, если кулинары будут бездумно и расточительно использовать воду и электричество! Кроме того, все тарелки для подачи тоже должны быть съедобными. Кто из кулинаров заботится о природе больше всех? А кто погонится за идеальным вкусом и забудет об экологии? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 9 выпуск от 03.04.2021.

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