В первом конкурсе 9 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон повара покажут, как они заботятся об экологии. Им поставят практически невыполнимую задачу – приготовить полноценный обед из отходов! При этом участники должны как можно рациональнее использовать воду и электричество. Самая расточительная команда рискует выбыть из соревнования сразу же – судьи даже не будут пробовать их блюда!

Еще одна сложность первого испытания – все тарелки для подачи должны быть съедобными. В ход пойдут тыква, лук и даже помидоры. А вы бы попробовали десерт, поданный на стол в помидоре? Узнайте, какие необычные способы подачи придумали кулинары, и узнайте, удалось ли им соблюсти все условия конкурса. Смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 9 выпуск от 03.04.2021.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 9 выпуск от 03.04.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 9 выпуск часть 2 от 03.04.2021