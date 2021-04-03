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Video: Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 9. Часть 1 от 03.04.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 9 выпуск часть 1 от 3 апреля 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы 3 выпуск 9 (эфир от 03.04.2021) на сайте СТБ
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В первом конкурсе 9 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон повара покажут, как они заботятся об экологии. Им поставят практически невыполнимую задачу – приготовить полноценный обед из отходов! При этом участники должны как можно рациональнее использовать воду и электричество. Самая расточительная команда рискует выбыть из соревнования сразу же – судьи даже не будут пробовать их блюда!

Еще одна сложность первого испытания – все тарелки для подачи должны быть съедобными. В ход пойдут тыква, лук и даже помидоры. А вы бы попробовали десерт, поданный на стол в помидоре? Узнайте, какие необычные способы подачи придумали кулинары, и узнайте, удалось ли им соблюсти все условия конкурса. Смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 9 выпуск от 03.04.2021.

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