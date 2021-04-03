У першому конкурсі 9 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 сезон кухарі покажуть, як вони дбають про екологію. Їм поставлять практично нездійсненне завдання – приготувати повноцінний обід з відходів! При цьому учасники повинні якомога раціональніше використовувати воду та електрику. Найбільш марнотратна команда ризикує вибути зі змагання відразу ж – судді навіть не куштуватимуть їхні страви!

Ще одна складність першого випробування – всі тарілки для подачі повинні бути їстівними. У хід підуть гарбуз, цибуля і навіть помідори. А ви б спробували десерт, поданий на стіл в томаті? Дізнайтеся, які незвичайні способи подачі придумали кулінари та дізнайтеся, чи вдалося їм дотриматися всіх умов конкурсу. Дивіться Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 9 випуск від 03.04.2021.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 9 випуск від 03.04.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 9 випуск частина 2 від 03.04.2021