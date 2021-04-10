У 10 випуску Мастер Шеф Професіонали-3 від 10.04.2021 у учасників буде всього лише одна година на видачу страв. Через нервову напругу синя команда заплутається з кількістю порцій. Чи не завадить це їм обслужити гостей на високому рівні? Дізнайтеся просто зараз!

В ролі гостей учасників МастерШеф Професіонали-3 виступлять судді і їхні друзі, а вони звикли оцінювати ресторани за всією суворістю. Чи сподобається їм, як команда Елеонори оформила свій душевний ресторан? «Червоні» вирішили, що найкраща тактика – це вести бесіду з гостями, а не просто виносити їм страви. А ось «сині» відразу попередили, що ніяких ніжностей у них не буде – тільки найкраще м’ясо і брутальний настрій. Чия концепція виявиться більш вдалою? Дізнайтеся в програмі Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 10 випуск від 10.04.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 10 випуск від 10.04.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 10 випуск частина 3 від 10.04.2021