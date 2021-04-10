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Video: Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 10. Часть 2 от 10.04.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 10 выпуск часть 2 от 10 апреля 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы 3 выпуск 10 (эфир от 10.04.2021) на сайте СТБ
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В 10 выпуске Мастер Шеф Профессионалы-3 от 10.04.2021 у участников будет всего лишь один час на выдачу блюд. Из-за нервного напряжения синяя команда запутается с количеством порций. Помешает ли это им обслужить гостей на высоком уровне? Узнайте прямо сейчас!

В роли гостей участников Мастер Шеф Профессионалы-3 выступят судьи и их друзья, а они привыкли оценивать рестораны по всей строгости. Понравится ли им, как команда Элеоноры оформила свой душевный ресторан? «Красные» решили, что лучшая тактика – это вести беседу с гостями, а не просто выносить им блюда. А вот «синие» сразу предупредили, что никаких нежностей у них не будет – только лучшее мясо и брутальное настроение. Чья концепция окажется более удачной? Узнайте в программе Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 10 выпуск от 10.04.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 10 выпуск от 10.04.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 10 выпуск часть 3 от 10.04.2021

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