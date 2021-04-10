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Video: Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 10. Частина 3 від 10.04.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 10 випуск частина 3 від 10 квітня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Професіонали 3 випуск 10 (эфир от 10.04.2021) на сайті СТБ
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У битві чорних проєкту Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 10 випуск команда, яка програла в конкурсі ресторанів, в повному складі зніме білі кітелі і змінить їх на чорні. Їх доля багато в чому буде залежати від переможців, адже саме вони вирішуватимуть, що готуватимуть їхні менш щасливі суперники! Тут учасники 3 сезону Мастер Шеф Професіонали зможуть зрозуміти, як насправді до них ставляться колеги.

У цьому випробуванні кулінари готуватимуть страви у формі неживих предметів, таких як цегла, музична платівка, троянда і гніздо з яйцями. Як знайти баланс між зовнішнім виглядом страви та смаком? Дізнайтеся просто зараз, чи вдалося комусь отримати схвальні коментарі від суддів – дивіться Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 10 випуск від 10.04.2021.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 10 випуск від 10.04.2021

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