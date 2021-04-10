В битве черных проекта Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 10 выпуск команда, которая проиграла в конкурсе ресторанов, в полном составе снимет белые кители и сменит их черные. Их судьба во многом будет зависеть от победителей, ведь именно они будут решать, что будут готовить их менее удачливые соперники! Тут участники 3 сезона Мастер Шеф Профессионалы смогут понять, как на самом деле к ним относятся коллеги.

В этом испытании кулинары будут готовить блюда в форме неодушевленных предметов, таких как кирпич, музыкальная пластинка, роза и гнездо с яйцами. Как найти баланс между внешним видом блюда и вкусом? Узнайте прямо сейчас, удалось ли кому-то получить одобрительные комментарии от судей – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 10 выпуск от 10.04.2021.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 10 выпуск от 10.04.2021