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Video: Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 10. Часть 3 от 10.04.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 10 выпуск часть 3 от 10 апреля 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы 3 выпуск 10 (эфир от 10.04.2021) на сайте СТБ
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В битве черных проекта Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 10 выпуск команда, которая проиграла в конкурсе ресторанов, в полном составе снимет белые кители и сменит их черные. Их судьба во многом будет зависеть от победителей, ведь именно они будут решать, что будут готовить их менее удачливые соперники! Тут участники 3 сезона Мастер Шеф Профессионалы смогут понять, как на самом деле к ним относятся коллеги.

В этом испытании кулинары будут готовить блюда в форме неодушевленных предметов, таких как кирпич, музыкальная пластинка, роза и гнездо с яйцами. Как найти баланс между внешним видом блюда и вкусом? Узнайте прямо сейчас, удалось ли кому-то получить одобрительные комментарии от судей – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 10 выпуск от 10.04.2021.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 10 выпуск от 10.04.2021

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