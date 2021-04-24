Узнайте, кто вошел в десятку, – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 12 выпуск! В этом эпизоде кулинары устроят шоу для судей, приготовят угощения для любимых литературных персонажей и сделают десерты из капусты, бекона и других ингредиентов, которые совершенно не наталкивают на мысли о сладком. Что у них из этого получится? Узнайте прямо сейчас!

В современном мире рестораторам становится все сложнее удивлять клиентов. Гостям уже недостаточно просто вкусной еды, да и необычные сочетания вкусов уже не так удивляют, как прежде. Новый тренд – это взаимодействие повара с гостем. Смогут ли участники придумать такое развлечение, которое сможет впечатлить судей? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 12 выпуск от 24.04.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 11 выпуск от 17.04.2021