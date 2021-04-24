В первом конкурсе Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 12 выпуск от 24.04.2021 участники придумывали блюда с развлечением в одном флаконе. В современном мире клиентов интересными вкусовыми сочетаниями уже не удивишь – им нужны зрелища! Именно такие блюда-entartaiment сегодня готовили конкурсанты. Для многих это стало настоящим вызовом, ведь повара могут очень вкусно готовить, но не всегда сильны в разговорах и представлениях.

В 12 выпуске проекта Мастер Шеф Профессионалы 3 Коля Мигаль превратился для зрителей в сумасшедшего химика, Виталий погрузился на морское дно, а Владимир с Русланом заблудились в лесу. Не пропустите зрелищные кулинарные представления – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 12 выпуск от 24.04.20211

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 12 выпуск от 24.04.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 12 выпуск часть 2 от 24.04.2021