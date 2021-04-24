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Video: Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 12. Часть 1 от 24.04.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 12 выпуск часть 1 от 24 апреля 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы 3 выпуск 12 (эфир от 24.04.2021) на сайте СТБ
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В первом конкурсе Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 12 выпуск от 24.04.2021 участники придумывали блюда с развлечением в одном флаконе. В современном мире клиентов интересными вкусовыми сочетаниями уже не удивишь – им нужны зрелища! Именно такие блюда-entartaiment сегодня готовили конкурсанты. Для многих это стало настоящим вызовом, ведь повара могут очень вкусно готовить, но не всегда сильны в разговорах и представлениях.

В 12 выпуске проекта Мастер Шеф Профессионалы 3 Коля Мигаль превратился для зрителей в сумасшедшего химика, Виталий погрузился на морское дно, а Владимир с Русланом заблудились в лесу. Не пропустите зрелищные кулинарные представления – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 12 выпуск от 24.04.20211 

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 12 выпуск от 24.04.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 12 выпуск часть 2 от 24.04.2021

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