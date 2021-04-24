Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 12. Частина 1 від 24.04.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 12 випуск частина 1 від 24 квітня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Професіонали 3 випуск 12 (эфир от 24.04.2021) на сайті СТБ
Дивіться також
Выпуск 12 |Часть 2 |24.04.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 12. Частина 2 від 24.04.2021...
Выпуск 12 |Часть 3 |24.04.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 12. Частина 3 від 24.04.2021...
Випуск 11 |Часть 1 |17.04.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 11. Частина 1 від 17.04.2021...
Випуск 11 |Часть 2 |17.04.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 11. Частина 2 від 17.04.2021...
Випуск 11 |Часть 3 |17.04.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 11. Частина 3 від 17.04.2021...
Випуск 10 |Часть 1 |10.04.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 10. Частина 1 від 10.04.2021...
Выпуск 12 | 24.04.2021 | Мастер Шеф. Профессионалы-3

У першому конкурсі Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 12 випуск від 24.04.2021 учасники вигадували страви з розвагами в одному флаконі. У сучасному світі клієнтів цікавими смаковими поєднаннями вже не здивуєш – їм потрібні видовища! Саме такі страви-entartaiment сьогодні готували конкурсанти. Для багатьох це стало справжнім викликом, адже кухарі можуть дуже смачно готувати, але не завжди сильні в розмовах і виставах.

У 12 випуску проєкту МастерШеф Професіонали 3 Коля Мигаль перетворився для глядачів на божевільного хіміка, Віталій занурився на морське дно, а Володимир з Русланом заблукали в лісі. Не пропустіть видовищні кулінарні вистави – дивіться МастерШеф Професіонали 3 сезон 12 випуск від 24.04.20211

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 12 випуск від 24.04.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 12 випуск частина 2 від 24.04.2021

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати