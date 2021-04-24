У першому конкурсі Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 12 випуск від 24.04.2021 учасники вигадували страви з розвагами в одному флаконі. У сучасному світі клієнтів цікавими смаковими поєднаннями вже не здивуєш – їм потрібні видовища! Саме такі страви-entartaiment сьогодні готували конкурсанти. Для багатьох це стало справжнім викликом, адже кухарі можуть дуже смачно готувати, але не завжди сильні в розмовах і виставах.

У 12 випуску проєкту МастерШеф Професіонали 3 Коля Мигаль перетворився для глядачів на божевільного хіміка, Віталій занурився на морське дно, а Володимир з Русланом заблукали в лісі. Не пропустіть видовищні кулінарні вистави – дивіться МастерШеф Професіонали 3 сезон 12 випуск від 24.04.20211

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 12 випуск від 24.04.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 12 випуск частина 2 від 24.04.2021