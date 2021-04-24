Во втором конкурсе 12 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон участники поделились на команды. Судьи сами назначили капитанов, а те уже выбрали себе су-шефов. В этом испытании участники команд готовили блюда для литературных персонажей, а капитаны и их помощники должны были угадать, для какого именно героя предназначается то или иное блюдо. Если капитаны угадывают, то следующими блюдо пробуют судьи. И как бы сильно не хотелось приготовить овсянку, чтобы капитаны угадали английского джентльмена Шерлока Холмса, судьи такое блюдо в жизни не примут! Так что поварам пришлось хорошенько подумать над литературными ассоциациями, чтобы приготовить не только узнаваемое, но и вкусное блюдо. Кто справился с этой задачей? Узнайте в программе Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 12 выпуск!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 12 выпуск от 24.04.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 12 выпуск часть 3 от 24.04.2021