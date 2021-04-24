Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 12. Часть 2 от 24.04.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 12 выпуск часть 2 от 24 апреля 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы 3 выпуск 12 (эфир от 24.04.2021) на сайте СТБ
Смотрите также
Выпуск 12 |Часть 1 |24.04.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 12. Часть 1 от 24.04.2021...
Выпуск 12 |Часть 3 |24.04.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 12. Часть 3 от 24.04.2021...
Выпуск 11 |Часть 1 |17.04.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 11. Часть 1 от 17.04.2021...
Выпуск 11 |Часть 2 |17.04.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 11. Часть 2 от 17.04.2021...
Выпуск 11 |Часть 3 |17.04.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 11. Часть 3 от 17.04.2021...
Выпуск 10 |Часть 1 |10.04.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 10. Часть 1 от 10.04.2021...
Выпуск 12 | 24.04.2021 | Мастер Шеф. Профессионалы-3

Во втором конкурсе 12 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон участники поделились на команды. Судьи сами назначили капитанов, а те уже выбрали себе су-шефов. В этом испытании участники команд готовили блюда для литературных персонажей, а капитаны и их помощники должны были угадать, для какого именно героя предназначается то или иное блюдо. Если капитаны угадывают, то следующими блюдо пробуют судьи. И как бы сильно не хотелось приготовить овсянку, чтобы капитаны угадали английского джентльмена Шерлока Холмса, судьи такое блюдо в жизни не примут! Так что поварам пришлось хорошенько подумать над литературными ассоциациями, чтобы приготовить не только узнаваемое, но и вкусное блюдо. Кто справился с этой задачей? Узнайте в программе Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 12 выпуск!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 12 выпуск от 24.04.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 12 выпуск часть 3 от 24.04.2021

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить