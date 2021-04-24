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Video: Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 12. Частина 2 від 24.04.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 12 випуск частина 2 від 24 квітня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Професіонали 3 випуск 12 (эфир от 24.04.2021) на сайті СТБ
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У другому конкурсі 12 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 сезон учасники поділилися на команди. Судді самі призначили капітанів, а ті вже вибрали собі су-шефів. У цьому випробуванні учасники команд готували страви для літературних персонажів, а капітани і їхні помічники повинні були вгадати, для якого саме героя призначається та чи інша страва. Якщо капітани вгадують, то наступними страву пробують судді. І як би сильно не хотілося приготувати вівсянку, щоб капітани вгадали англійського джентльмена Шерлока Холмса, судді таку страву за життя не приймуть! Тож кухарям довелося добряче подумати над літературними асоціаціями, щоб приготувати не тільки взнавані, але і смачні страви. Хто впорався з цим завданням? Дізнайтеся в програмі Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 12 випуск!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 12 випуск від 24.04.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 12 випуск частина 3 від 24.04.2021

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