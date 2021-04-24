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Video: Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 12. Часть 3 от 24.04.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 12 выпуск часть 3 от 24 апреля 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы 3 выпуск 12 (эфир от 24.04.2021) на сайте СТБ
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В битве черных в шоу Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 12 выпуск участникам надо доказать, что они настоящие мастера кулинарного дела, а не просто перспективные повара. У каждого из кандидатов на вылет есть коробка-загадка с продуктовыми наборами. Кому-то достались ингредиенты для баноша, кому-то – для лазаньи, а кому-то – для вареников. И из всего этого поварам надо приготовить настоящие десерты! У каждого участника есть только 3 минуты, чтобы взять дополнительный ингредиент из кладовки, и это их единственная возможность взять что-то сладкое. Кто сможет виртуозно превратить несладкое блюдо в десерт, а кто покинет проект за шаг до десятки? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 12 выпуск от 24.04.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 12 выпуск от 24.04.2021

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