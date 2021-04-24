У битві чорних в шоу Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 12 випуск учасникам треба довести, що вони справжні майстри кулінарної справи, а не просто перспективні кухарі. У кожного з кандидатів на виліт є коробка-загадка з продуктовими наборами. Комусь дісталися інгредієнти для баноша, комусь – для лазаньї, а комусь – для вареників. І з усього цього кухарям треба приготувати справжні десерти! У кожного учасника є тільки 3 хвилини, щоб взяти додатковий інгредієнт із комори, і це їхня єдина можливість взяти щось солодке. Хто зможе віртуозно перетворити несолодке блюдо на десерт, а хто покине проект за крок до десятки? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 12 випуск від 24.04.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 12 випуск від 24.04.2021