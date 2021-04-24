Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 12. Частина 3 від 24.04.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 12 випуск частина 3 від 24 квітня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Професіонали 3 випуск 12 (эфир от 24.04.2021) на сайті СТБ
Дивіться також
Выпуск 12 |Часть 1 |24.04.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 12. Частина 1 від 24.04.2021...
Выпуск 12 |Часть 2 |24.04.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 12. Частина 2 від 24.04.2021...
Випуск 11 |Часть 1 |17.04.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 11. Частина 1 від 17.04.2021...
Випуск 11 |Часть 2 |17.04.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 11. Частина 2 від 17.04.2021...
Випуск 11 |Часть 3 |17.04.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 11. Частина 3 від 17.04.2021...
Випуск 10 |Часть 1 |10.04.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 10. Частина 1 від 10.04.2021...
Выпуск 12 | 24.04.2021 | Мастер Шеф. Профессионалы-3

У битві чорних в шоу Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 12 випуск учасникам треба довести, що вони справжні майстри кулінарної справи, а не просто перспективні кухарі. У кожного з кандидатів на виліт є коробка-загадка з продуктовими наборами. Комусь дісталися інгредієнти для баноша, комусь – для лазаньї, а комусь – для вареників. І з усього цього кухарям треба приготувати справжні десерти! У кожного учасника є тільки 3 хвилини, щоб взяти додатковий інгредієнт із комори, і це їхня єдина можливість взяти щось солодке. Хто зможе віртуозно перетворити несолодке блюдо на десерт, а хто покине проект за крок до десятки? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 12 випуск від 24.04.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 12 випуск від 24.04.2021

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати