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Video: Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 16. Часть 2 от 22.05.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 16 выпуск часть 2 от 22 мая 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы 3 выпуск 16 (эфир от 22.05.2021) на сайте СТБ
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День сурка в программе Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 16 выпуск настал! Именно так почувствуют себя участники после того, как несколько раз сделают одно и то же задание.

Каждый повар получит по одному продукту, который должен стать звездой блюда. У кого-то это половина поросенка, у кого-то – целая утка, у кого-то – кролик. Участники приготовят из этих ингредиентов по блюду и сложат все остатки в отдельную емкость. И тут-то начнется самое интересное!

Нет, это не конкурс на умение оставить после себя меньше всего отходов. Дальше в 16 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3 каждый участник вытащит карточку с именем соперника. После этого он или она встанет за поверхность этого человека и приготовит еще одно блюдо из того, что осталось после первого участника! Так они будут меняться по кругу еще несколько раз, а звездного ингредиента на столе будет оставаться все меньше и меньше. Кто неправильно понял задание и подставил своих коллег? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 16 выпуск от 22.05.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 16 выпуск от 22.05.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 16 выпуск часть 3 от 22.05.2021

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