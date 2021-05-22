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Video: Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 16. Частина 2 від 22.05.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 16 випуск частина 2 від 22 травня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Професіонали 3 випуск 16 (эфир от 22.05.2021) на сайті СТБ
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День бабака в програмі Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 16 випуск настав! Саме так відчують себе учасники після того, як кілька разів зроблять одне і те саме завдання.

Кожен кухар отримає по одному продукту, який має стати зіркою страви. У когось це половина порося, у когось – ціла качка, у когось – кролик. Учасники приготують із цих інгредієнтів по страві і складуть усі залишки в окрему ємність. І тут-то почнеться найцікавіше!

Ні, це не конкурс на вміння залишити після себе найменше відходів. Далі в 16 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 кожен учасник витягне картку з ім'ям суперника. Після цього він або вона встане за поверхню цієї людини і приготує ще одну страву з того, що залишилося після першого учасника! Так вони будуть мінатися по колу ще кілька разів, а зіркового інгредієнта на столі буде залишатися все менше і менше. Хто неправильно зрозумів завдання і підставив своїх колег? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 16 випуск від 22.05.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 16 випуск від 22.05.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 16 випуск частина 3 від 22.05.2021

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