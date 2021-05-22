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Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 16 випуск на СТБ! Сьогодні в ресторан проєкту приїдуть гості. Один з учасників 9 сезону Хата на тата Руслан Ковтун з сім'єю оцінюватимуть кулінарні здібності шефів. Кухарям доведеться врахувати смаки гостей, які не дуже розбираються в високій кухні, але люблять добре поїсти. Чи вдасться професіоналам догодити звичайній родині і приготувати щось ресторанного рівня з найпростіших продуктів?

У другому конкурсі 16 випуску Мастер Шеф Професіонали кулінари покажуть своє вміння раціонально використовувати продукти. Спочатку кожен приготує свою страву із зірковим інгредієнтом із коробки-загадки, а потім… приготує ще одну з того, що залишилося на столі у суперника! Не пропустіть все найцікавіше – дивіться Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 16 випуск онлайн.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 15 випуск від 15.05.2021

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