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Video: Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 16. Частина 3 від 22.05.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 16 випуск частина 3 від 22 травня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Професіонали 3 випуск 16 (эфир от 22.05.2021) на сайті СТБ
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У битві чорних 16 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 сезон на учасників знову чекають знайомі набори продуктів з телекастингів. Цього разу їм потрібно приготувати кардинально інші страви, абсолютно не схожі на те, що пробували судді на початку сезону.

Битва чорних не була б випробуванням на вибування, якби тут не було додаткових складнощів. Кожен учасник візьме по додатковому інгредієнту з комори і… не візьме жодного девайса! Сьогодні кулінарам доведеться робити дошки, каструлі і сковорідки з фольги, пергаменту і підручних предметів. Хтось навіть ризикне і спробує скрутити з фольги повноцінний віночок. Хто зможе приготувати нове блюдо зі знайомих інгредієнтів? Дивіться в проєкті МастерШеф Професіонали 3 сезон 16 випуск онлайн.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 16 випуск від 22.05.2021

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