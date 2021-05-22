У битві чорних 16 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 сезон на учасників знову чекають знайомі набори продуктів з телекастингів. Цього разу їм потрібно приготувати кардинально інші страви, абсолютно не схожі на те, що пробували судді на початку сезону.

Битва чорних не була б випробуванням на вибування, якби тут не було додаткових складнощів. Кожен учасник візьме по додатковому інгредієнту з комори і… не візьме жодного девайса! Сьогодні кулінарам доведеться робити дошки, каструлі і сковорідки з фольги, пергаменту і підручних предметів. Хтось навіть ризикне і спробує скрутити з фольги повноцінний віночок. Хто зможе приготувати нове блюдо зі знайомих інгредієнтів? Дивіться в проєкті МастерШеф Професіонали 3 сезон 16 випуск онлайн.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 16 випуск від 22.05.2021