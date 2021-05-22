В битве черных 16 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон участников снова ждут знакомые наборы продуктов с телекастинга. На этот раз им нужно приготовить кардинально другие блюда, совершенно не похожие на то, что пробовали судьи в начале сезона.

Битва черных не была бы испытанием на выбывание, если бы тут не было дополнительных сложностей. Каждый участник возьмет по дополнительному ингредиенту из кладовой и… не возьмет ни одного девайса! Сегодня кулинарам придется делать доски, кастрюли и сковородки из фольги, пергамента и подручных предметов. Кто-то даже рискнет и попробует скрутить из фольги полноценный венчик. Кто сможет приготовить новое блюдо из знакомых ингредиентов? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 16 выпуск онлайн.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 16 выпуск от 22.05.2021