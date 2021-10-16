Не пропустите битву черных – смотрите онлайн проект Мастер Шеф 11 сезон 9 выпуск от 16.10.2021 на сайте СТБ.

Сегодня судьи проверят, насколько у аутсайдеров развито умение оперативно делать умный выбор. И в проекте, и на большой профессиональной кухне каждый кулинар обязан уметь ежеминутно принимать правильное решение. Какие девайсы необходимы для конкретного блюда, какие продукты следует использовать в приготовлении и как улучшить вкус блюда… Способны ли на это участники, Мастер Шеф 11 сезон? 9 выпуск и битва черных проверят!

Задача для черных фартуков: приготовить феерическое блюдо ресторанного уровня из тех продуктов и с помощью тех аксессуаров, которые им предложат судьи. В то же время все кладовые будут закрыты, а за любой девайс придется платить ингредиентом. Кому удастся пройти препятствия и доказать: он достоин остаться на кухне? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 11 сезон 9 выпуск от 16.10.2021.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 9 выпуск от 16.10.2021