Вы смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 9 выпуск от 16.10.2021 на сайте СТБ!

За плечами кулинаров-аматоров полпути на проекте. Каждый из участников приготовил десятки блюд, которые помогли ему подтвердить талант и умение. А главное: повара каждый выпуск развиваются и пытаются прыгнуть выше своей головы. Кому сегодня удастся удивить судей необычными блюдами? А кто опустит руки? Узнайте совсем скоро!

В 9 выпуске проекта Мастер Шеф 11 сезон аматори будут готовить сеты из блюд на один укус. Это так называемые закуски, которые способны разбудить аппетит и подготовить к основной трапезе. Конечно, все так просто не будет. Две команды будут готовить по 10 закусок под различные жизненные ситуации или для разных персон. И самое главное: капитанам и су-шефам придется угадывать, какой амисбуш соответствует тому или иному событию. Интересно? Оставайтесь с нами и увидьте больше.

Не пропустите аттестацию аматоров и битву черных – смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 9 выпуск от 16.10.2021.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 8 выпуск от 16.10.2021