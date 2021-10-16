Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 8 выпуск от 16.10.2021 на официальном сайте СТБ! Сегодня участникам придется следить за словами, изучить архитектуру и попробовать приготовить классическое блюдо без привычных ингредиентов.

В первом конкурсе готовить будут только капитаны и су-шефы команд. Остальные участники будут описывать каждый этап приготовления блюда по отдельности. Один этап можно описать только пятью словами. За превышение лимита команду ждут жесткие штрафы! Какие? Узнайте в 8 выпуске Мастер Шеф 11 сезон.

Во втором испытании участники придумают кулинарные аналоги разных архитектурных стилей. Как изобразить готику, барокко и индо-исламский стиль при помощи кулинарных техник? Смотрите в программе Мастер Шеф 11 сезон 8 выпуск от 16.10.2021!

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