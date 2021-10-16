Битва черных в программе Мастер Шеф 11 сезон 8 выпуск заставит участников хорошенько подумать!

Один из современных кулинарных трендов – заменять ключевые ингредиенты в знакомых блюдах на нестандартные. Так рождаются бургеры с лапшой вместо булочек, сэндивичи в эклерах и другие необычные новые блюда. В 9 выпуске Мастер Шеф 11 сезон участники придумают новые версии известных блюд. По условиям конкурса они должны приготовить как можно больше блюд, в которых привычные ингредиенты будут заменены на нестандартные. Можно ли приготовить сдобные булочки с корицей без дрожжей? Сохранится ли латиноамериканский дух в чили кон карне, если убрать чили, но добавить кольмаров? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 8 выпуск от 16.10.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 8 выпуск от 16.10.2021