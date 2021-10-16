Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 8. Частина 3 від 16.10.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 8 випуск частина 3 від 16 жовтня 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 8 (ефір від 16.10.2021) на сайті СТБ
Дивіться також
Выпуск 9 |Часть 1 |16.10.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 9. Частина 1 від 16.10.2021...
Выпуск 9 |Часть 2 |16.10.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 9. Частина 2 від 16.10.2021...
Выпуск 9 |16.10.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 9. Частина 3 від 16.10.2021...
Випуск 8 |Часть 1 |16.10.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 8. Частина 1 від 16.10.2021...
Випуск 8 |Часть 2 |16.10.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 8. Частина 2 від 16.10.2021...
Выпуск 7 |Часть 1 |09.10.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 7. Частина 1 від 09.10.2021...
Випуск 8 | 16.10.2021 | Сезон 11

Битва чорних в програмі Мастер Шеф 11 сезон 8 випуск змусить учасників гарненько подумати!

Один із сучасних кулінарних трендів – замінювати ключові інгредієнти в знайомих стравах на нестандартні. Так народжуються бургери з локшиною замість булочок, сендівічі в еклерах і інші незвичайні нові страви. У 9 випуску Мастер Шеф 11 сезон учасники придумають нові версії відомих страв. За умовами конкурсу вони повинні приготувати якомога більше страв, в яких звичні інгредієнти будуть замінені на нестандартні. Чи можна приготувати здобні булочки з корицею без дріжджів? Чи збережеться латиноамериканський дух в чилі кон карне, якщо прибрати звідти чилі, але додати кальмарів? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 11 сезон 8 випуск від 16.10.2021!

Дивитися онлайн МастерШеф 11 сезон 8 випуск від 16.10.2021

banijay logo

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send