Битва чорних в програмі Мастер Шеф 11 сезон 8 випуск змусить учасників гарненько подумати!

Один із сучасних кулінарних трендів – замінювати ключові інгредієнти в знайомих стравах на нестандартні. Так народжуються бургери з локшиною замість булочок, сендівічі в еклерах і інші незвичайні нові страви. У 9 випуску Мастер Шеф 11 сезон учасники придумають нові версії відомих страв. За умовами конкурсу вони повинні приготувати якомога більше страв, в яких звичні інгредієнти будуть замінені на нестандартні. Чи можна приготувати здобні булочки з корицею без дріжджів? Чи збережеться латиноамериканський дух в чилі кон карне, якщо прибрати звідти чилі, але додати кальмарів? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 11 сезон 8 випуск від 16.10.2021!

Дивитися онлайн МастерШеф 11 сезон 8 випуск від 16.10.2021