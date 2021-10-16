Дивіться онлайн Мастер Шеф 11 сезон 8 випуск від 16.10.2021 на офіційному сайті СТБ! Сьогодні учасникам доведеться стежити за словами, вивчити архітектуру і спробувати приготувати класичну страву без звичних інгредієнтів.

У першому конкурсі готувати будуть тільки капітани і су-шефи команд. Решта учасників описуватимуть кожен етап приготування страви окремо. Один етап можна описати тільки п’ятьма словами. За перевищення ліміту команду чекають жорсткі штрафи! Які? Дізнайтеся в 8 випуску Мастер Шеф 11 сезон.

У другому випробуванні учасники придумають кулінарні аналоги різних архітектурних стилів. Як зобразити готику, бароко та індо-ісламський стиль за допомогою кулінарних технік? Дивіться у програмі Мастер Шеф 11 сезон 8 випуск від 16.10.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 7 випуск від 09.10.2021