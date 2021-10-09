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У програмі Мастер Шеф 11 сезон 7 випуск учасникам доведеться скористатися допомогою голубиної пошти для комунікації! Як саме це відбувалося, дивіться в повному випуску на СТБ.

У першому конкурсі кулінари розділяться на дві команди. Капітани і су-шефи покинуть кухню. Їхнім завданням буде спробувати страви та передати їх рецепти товаришам по команді за допомогою віршів українських поетів! Чи вийде у них? Дізнайтеся просто зараз.

Також учасники в 7 випуску Мастер Шеф 11 сезон продаватимуть напівфабрикати і готові страви. Другий конкурс покаже, чи вміють кухарі рахувати гроші. Хто виявиться найкращим бізнесменом на проєкті? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 11 сезон 7 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 6 випуск від 02.10.2021

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