У програмі Мастер Шеф 11 сезон 6 випуск від 02.10.2021 учасники будуть подорожувати світом, заробляти продукти фізичною працею і зануряться трохи глибше в культуру вуличної їжі. Не пропустіть найцікавіше – дивіться повний випуск Мастер Шеф на офіційному сайті СТБ.

З кожним новим сезоном знайомі конкурси стають складніше. Учасники вирушать у кулінарну подорож світом, готуючи страви різних країн. А в другому випробуванні аматорів вивезуть в українське село. Якщо у минулих сезонах учасникам можна було просто просити у місцевих жителів потрібні продукти, то тепер їм доведеться заробити їх корисними справами! Які завдання придумають для кулінарів жителі села Вишеньки? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 11 сезон 6 випуск від 02.10.2021!

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