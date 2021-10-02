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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 6. Частина 3 від 02.10.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 6 випуск частина 3 від 02 жовтня 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 6 (ефір від 02.10.2021) на сайті СТБ
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Дивіться онлайн битву чорних в програмі Мастер Шеф 11 сезон 6 випуск від 02.10.2021! Трьох кандидатів на виліт чекають у дворі точки стріт-фуду. Кожному потрібно буде придумати назву, концепцію і меню свого закладу. Однак буде ще одна додаткова умова – зірковим інгредієнтом всіх страв повинна бути цибуля!

У 11 випуску Мастер Шеф чорні фартухи пригощатимуть суддів і суперників стравами турецької кухні, бельгійськими вафлями і іншою класикою вуличної їжі. Чи вийде у них органічно вписати цибулю в усі ці страви? І хто покине проєкт на цьому тижні? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 11 сезон 6 випуск!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 6 випуск від 02.10.2021

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