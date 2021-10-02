Смотрите онлайн битву черных в программе Мастер Шеф 11 сезон 6 выпуск от 02.10.2021! Троих кандидатов на вылет ждут во дворе точки стрит-фуда. Каждому нужно будет придумать название, концепцию и меню своего заведения. Однако будет еще одно дополнительное условие – звездным ингредиентом всех блюд должен быть лук!

В 11 выпуске Мастер Шеф черные фартуки будут угощать судей и соперников блюдами турецкой кухни, бельгийскими вафлями и другой классикой уличной еды. Получится ли у них органично вписать лук во все эти блюда? И кто покинет проект на этой неделе? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 6 выпуск!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 6 выпуск от 02.10.2021