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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 6. Часть 3 от 02.10.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 6 выпуск часть 3 от 02 октября 2021. Новый выпуск Мастер Шеф 11 выпуск 6 (эфир от 02.10.2021) на сайте СТБ
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Смотрите онлайн битву черных в программе Мастер Шеф 11 сезон 6 выпуск от 02.10.2021! Троих кандидатов на вылет ждут во дворе точки стрит-фуда. Каждому нужно будет придумать название, концепцию и меню своего заведения. Однако будет еще одно дополнительное условие – звездным ингредиентом всех блюд должен быть лук!

В 11 выпуске Мастер Шеф черные фартуки будут угощать судей и соперников блюдами турецкой кухни, бельгийскими вафлями и другой классикой уличной еды. Получится ли у них органично вписать лук во все эти блюда? И кто покинет проект на этой неделе? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 6 выпуск!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 6 выпуск от 02.10.2021

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