В программе Мастер Шеф 11 сезон 6 выпуск от 02.10.2021 участники будут путешествовать по всему миру, зарабатывать продукты физическим трудом и погрузятся чуть глубже в культуру уличной еды. Не пропустите самое интересное – смотрите полный выпуск Мастер Шеф на официальном сайте СТБ.

С каждым новым сезоном знакомые конкурсы становятся сложнее. Участники отправятся в кулинарное путешествие по миру, готовя блюда разных стран. А во втором испытании аматоров вывезут в украинское село. Если в прошлых сезонах участникам можно было просто просить у местных жителей нужные продукты, то теперь им придется заработать их полезными делами! Какие задания придумают для кулинаров жители села Вишеньки? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 6 выпуск от 02.10.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 5 выпуск от 25.09.2021