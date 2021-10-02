В программе Мастер Шеф 11 сезон 6 выпуск от 02.10.2021 первый конкурс будет командным. На кухне участники увидят большую карту мира с обозначением стран. Каждой команде надо будет приготовить максимальное количество разных национальных блюд, а их капитанам – угадать страну по вкусу.

Однако сначала в 6 выпуске Мастер Шеф 11 сезон все блюда пройдут строгую оценку Эктора Хименес-Браво. На стол к капитанам попадут только те, которые одобрит судья.

Кулинарам придется готовить не только вкусно, но и быстро! Если кто-то из соперников приготовит блюдо определенной страны первым, больше никто не сможет поставить на нее флажок и заработать баллы. Кто победит? Смотрите в программе Мастер Шеф 11 сезон 6 выпуск от 02.10.2021.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 6 выпуск от 02.10.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 6 выпуск часть 2 от 02.10.2021