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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 6. Часть 1 от 02.10.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 6 выпуск часть 1 от 02 октября 2021. Новый выпуск Мастер Шеф 11 выпуск 6 (эфир от 02.10.2021) на сайте СТБ
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В программе Мастер Шеф 11 сезон 6 выпуск от 02.10.2021 первый конкурс будет командным. На кухне участники увидят большую карту мира с обозначением стран. Каждой команде надо будет приготовить максимальное количество разных национальных блюд, а их капитанам – угадать страну по вкусу.

Однако сначала в 6 выпуске Мастер Шеф 11 сезон все блюда пройдут строгую оценку Эктора Хименес-Браво. На стол к капитанам попадут только те, которые одобрит судья.

Кулинарам придется готовить не только вкусно, но и быстро! Если кто-то из соперников приготовит блюдо определенной страны первым, больше никто не сможет поставить на нее флажок и заработать баллы. Кто победит? Смотрите в программе Мастер Шеф 11 сезон 6 выпуск от 02.10.2021.

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