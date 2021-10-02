Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 6. Частина 1 від 02.10.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 6 випуск частина 1 від 02 жовтня 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 6 (ефір від 02.10.2021) на сайті СТБ
Дивіться також
Випуск 6 |Часть 2 |02.10.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 6. Частина 2 від 02.10.2021...
Випуск 6 |Часть 3 |02.10.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 6. Частина 3 від 02.10.2021...
Выпуск 5 |Часть 1 |25.09.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 5. Частина 1 від 25.09.2021...
Выпуск 5 |Часть 2 |25.09.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 5. Частина 2 від 25.09.2021...
Выпуск 5 |Часть 3 |25.09.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 5. Частина 3 від 25.09.2021...
Випуск 4 |Часть 1 |18.09.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 4. Частина 1 від 18.09.2021...
Випуск 6 | 02.10.2021 | Сезон 11

У програмі Мастер Шеф 11 сезон 6 випуск від 02.10.2021 перший конкурс буде командним. На кухні учасники побачать велику карту світу з позначенням країн. Кожній команді треба буде приготувати максимальну кількість різних національних страв, а їхнім капітанам – вгадати країну за смаком.

Однак спочатку в 6 випуску Мастер Шеф 11 сезон всі страви пройдуть сувору оцінку Ектора Хіменес-Браво. На стіл до капітанів потраплять тільки ті, які схвалить суддя.

Кулінарам доведеться готувати не тільки смачно, але і швидко! Якщо хтось із суперників приготує страву певної країни першим, більше ніхто не зможе поставити на неї прапорець і заробити бали. Хто переможе? Дивіться у програмі Мастер Шеф 11 сезон 6 випуск від 02.10.2021.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 6 випуск від 02.10.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 6 випуск частина 2 від 02.10.2021

banijay logo

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send