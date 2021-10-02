У програмі Мастер Шеф 11 сезон 6 випуск від 02.10.2021 перший конкурс буде командним. На кухні учасники побачать велику карту світу з позначенням країн. Кожній команді треба буде приготувати максимальну кількість різних національних страв, а їхнім капітанам – вгадати країну за смаком.

Однак спочатку в 6 випуску Мастер Шеф 11 сезон всі страви пройдуть сувору оцінку Ектора Хіменес-Браво. На стіл до капітанів потраплять тільки ті, які схвалить суддя.

Кулінарам доведеться готувати не тільки смачно, але і швидко! Якщо хтось із суперників приготує страву певної країни першим, більше ніхто не зможе поставити на неї прапорець і заробити бали. Хто переможе? Дивіться у програмі Мастер Шеф 11 сезон 6 випуск від 02.10.2021.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 6 випуск від 02.10.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 6 випуск частина 2 від 02.10.2021