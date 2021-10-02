Во втором конкурсе Мастер Шеф 11 сезон 6 выпуск участников вывезут в село. Им не выдадут никаких продуктов, так что ингредиенты для блюд придется добывать самим!

Раньше в этом традиционном для Мастер Шеф выездном конкурсе можно было просто попросить у местных жителей о помощи. На этот раз для участников придумали усложнение. Местные жители написали список дел, с которыми им нужно помочь.

В 6 выпуске Мастер Шеф 11 сезон участники ради продуктов будут убирать, косить, рубить дрова и копать картошку. Больше всего такое испытание обрадует Дашу Евтух, которая всю жизнь прожила в селе и уже соскучилась по такой работе. Дадут ли ее знания преимущества команде? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 6 выпуск от 02.10.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 6 выпуск от 02.10.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 6 выпуск часть 3 от 02.10.2021