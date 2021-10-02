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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 6. Частина 2 від 02.10.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 6 випуск частина 2 від 02 жовтня 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 6 (ефір від 02.10.2021) на сайті СТБ
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У другому конкурсі Мастер Шеф 11 сезон 6 випуск учасників вивезуть в село. Їм не видадуть ніяких продуктів, тож інгредієнти для страв доведеться добувати самим!

Раніше в цьому традиційному для Мастер Шеф виїзному конкурсі можна було просто попросити у місцевих жителів про допомогу. Цього разу для учасників придумали ускладнення. Місцеві жителі написали список справ, з якими їм потрібно допомогти.

У 6 випуску Мастер Шеф 11 сезон учасники заради продуктів прибиратимуть, будуть косити, рубати дрова і копати картоплю. Найбільше таке випробування обрадує Дашу Євтух, яка все життя прожила в селі і вже скучила за такою роботою. Чи дадуть її знання переваги команді? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 11 сезон 6 випуск від 02.10.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 6 випуск від 02.10.2021

Дивитися онлайн МастерШеф 11 сезон 6 випуск частина 3 від 02.10.2021

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