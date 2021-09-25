Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 5 выпуск на официальном сайте СТБ! Сегодня аматоры узнают, везет ли им в азартных играх и можно ли доверять капитанам в самый ответственный момент. Не пропустите самое интересное – смотрите полный выпуск прямо сейчас!

В первом испытании 5 выпуска Мастер Шеф 11 участники сыграют в кулинарную рулетку. Этот конкурс покажет, умеют ли повара-любители легко переключаться с задачи на задачу, как это делают профессионалы. Что будет, если в самый неожиданный момент командам придется поменяться местами и готовить блюда соперников? Узнайте прямо сейчас!

Во втором конкурсе капитаны будут выбирать лучших в своей команде. Кому достанется честь представить свое блюдо судьям, и согласятся ли остальные участники с выбором капитана? Смотрите в программе Мастер Шеф 11 сезон 5 выпуск от 25.09.2021!

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 4 выпуск от 18.09.2021