В программе Мастер Шеф 11 сезон выпуск 5 настало время одного из традиционных конкурсов! Командам надо будет приготовить одно блюдо по эталонному примеру. Приготовление судьи разделят на этапы. На первом этапе будут готовить все участники команды, а капитаны выберут двоих самых слабых поваров, которые не будут участвовать в конкурсе дальше. На следующем этапе процедура повторится.

В этом конкурсе в 5 выпуске Мастер Шеф 11 сезон вся ответственность ложится на плечи капитанов, ведь именно они решают, чья работа больше всего соответствует эталону и какое блюдо попадет к судьям на стол. Узнайте прямо сейчас, кто победит – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 5 выпуск от 25.09.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 5 выпуск от 25.09.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 5 выпуск часть 3 от 25.09.2021