Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 5. Часть 2 от 25.09.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 5 выпуск часть 2 от 25 сентября 2021. Новый выпуск Мастер Шеф 11 выпуск 5 (эфир от 25.09.2021) на сайте СТБ
Смотрите также
Выпуск 5 |Часть 1 |25.09.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 5. Часть 1 от 25.09.2021...
Выпуск 5 |Часть 3 |25.09.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 5. Часть 3 от 25.09.2021...
Выпуск 4 |Часть 1 |18.09.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 4. Часть 1 от 18.09.2021...
Выпуск 4 |18.09.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 4. Часть 2 от 18.09.2021...
Выпуск 4 |18.09.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 4. Часть 3 от 18.09.2021...
Выпуск 3 |Часть 1 |11.09.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 3. Часть 1 от 11.09.2021...
Выпуск 5 | 25.09.2021 | Сезон 11

В программе Мастер Шеф 11 сезон выпуск 5 настало время одного из традиционных конкурсов! Командам надо будет приготовить одно блюдо по эталонному примеру. Приготовление судьи разделят на этапы. На первом этапе будут готовить все участники команды, а капитаны выберут двоих самых слабых поваров, которые не будут участвовать в конкурсе дальше. На следующем этапе процедура повторится.

В этом конкурсе в 5 выпуске Мастер Шеф 11 сезон вся ответственность ложится на плечи капитанов, ведь именно они решают, чья работа больше всего соответствует эталону и какое блюдо попадет к судьям на стол. Узнайте прямо сейчас, кто победит – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 5 выпуск от 25.09.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 5 выпуск от 25.09.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 5 выпуск часть 3 от 25.09.2021

banijay logo

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить