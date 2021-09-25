У програмі Мастер Шеф 11 сезон випуск 5 настав час одного з традиційних конкурсів! Командам треба буде приготувати одну страву за еталонним прикладом. Приготування судді розділять на етапи. На першому етапі будуть готувати всі учасники команди, а капітани виберуть двох найслабших кухарів, які не братимуть участі в конкурсі далі. На наступному етапі процедура повториться.

У цьому конкурсі в 5 випуску Мастер Шеф 11 сезон вся відповідальність лягає на плечі капітанів, адже саме вони вирішують, чия робота найбільше відповідає стандарту і яка страва потрапить до суддів на стіл. Дізнайтеся просто зараз, хто переможе – дивіться Мастер Шеф 11 сезон 5 випуск від 25.09.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 5 випуск від 25.09.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 5 випуск частина 3 від 25.09.2021