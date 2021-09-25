Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 5. Частина 2 від 25.09.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 5 випуск частина 2 від 25 вересня 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 5 (ефір від 25.09.2021) на сайті СТБ
Дивіться також
Выпуск 5 |Часть 1 |25.09.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 5. Частина 1 від 25.09.2021...
Выпуск 5 |Часть 3 |25.09.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 5. Частина 3 від 25.09.2021...
Випуск 4 |Часть 1 |18.09.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 4. Частина 1 від 18.09.2021...
Випуск 4 |18.09.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 4. Частина 2 від 18.09.2021...
Випуск 4 |18.09.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 4. Частина 3 від 18.09.2021...
Випуск 3 |Часть 1 |11.09.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 3. Частина 1 від 11.09.2021...
Выпуск 5 | 25.09.2021 | Сезон 11

У програмі Мастер Шеф 11 сезон випуск 5 настав час одного з традиційних конкурсів! Командам треба буде приготувати одну страву за еталонним прикладом. Приготування судді розділять на етапи. На першому етапі будуть готувати всі учасники команди, а капітани виберуть двох найслабших кухарів, які не братимуть участі в конкурсі далі. На наступному етапі процедура повториться.

У цьому конкурсі в 5 випуску Мастер Шеф 11 сезон вся відповідальність лягає на плечі капітанів, адже саме вони вирішують, чия робота найбільше відповідає стандарту і яка страва потрапить до суддів на стіл. Дізнайтеся просто зараз, хто переможе – дивіться Мастер Шеф 11 сезон 5 випуск від 25.09.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 5 випуск від 25.09.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 5 випуск частина 3 від 25.09.2021

banijay logo

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send