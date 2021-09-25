Дивіться онлайн Мастер Шеф 11 сезон 5 випуск на офіційному сайті СТБ! Сьогодні аматори дізнаються, чи везе їм в азартних іграх і чи можна довіряти капітанам в найвідповідальніший момент. Не пропустіть найцікавіше – дивіться повний випуск просто зараз!

У першому випробуванні 5 випуску Мастер Шеф 11 учасники зіграють в кулінарну рулетку. Цей конкурс покаже, чи вміють кухарі-любителі легко перемикатися з завдання на завдання, як це роблять професіонали. Що буде, якщо в найнесподіваніший момент командам доведеться помінятися місцями і готувати страви суперників? Дізнайтеся просто зараз!

У другому конкурсі капітани обиратимуть кращих в своїй команді. Кому дістанеться честь представити свою страву суддям, і чи погодяться інші учасники з вибором капітана? Дивіться у програмі Мастер Шеф 11 сезон 5 випуск від 25.09.2021!

Дивіться онлайн Мастер Шеф 11 сезон 4 випуск від 18.09.2021