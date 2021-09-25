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Аматори поділяться на чотири команди. Кожна повинна буде розробити меню під певну концепцію. Це може бути дієтична, калорійна, вегетаріанська їжа, або ж меню для дітей.

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Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 5 випуск від 25.09.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 5 випуск частина 2 від 25.09.2021