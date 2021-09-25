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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 5. Часть 1 от 25.09.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 5 выпуск часть 1 от 25 сентября 2021. Новый выпуск Мастер Шеф 11 выпуск 5 (эфир от 25.09.2021) на сайте СТБ
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В первом испытании Мастер Шеф 11 сезон 5 выпуск кухня превратится в казино! Участников ждет настоящая рулетка, которая и будет определять их судьбу.

Аматоры поделятся на четыре команды. Каждая должна будет разработать меню под определенную концепцию. Это может быть диетическая, калорийная, вегетарианская еда, либо же меню для детей.

В самый неожиданный момент в 5 выпуске Мастер Шеф 11 сезон участникам придется поменяться местами с другой командой и продолжить готовить с того места, где остановились их соперники. Получится ли у них приготовить что-то достойное, несмотря на сложные условия? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 5 выпуск!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 5 выпуск от 25.09.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 5 выпуск часть 2 от 25.09.2021

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