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Аматоры поделятся на четыре команды. Каждая должна будет разработать меню под определенную концепцию. Это может быть диетическая, калорийная, вегетарианская еда, либо же меню для детей.

В самый неожиданный момент в 5 выпуске Мастер Шеф 11 сезон участникам придется поменяться местами с другой командой и продолжить готовить с того места, где остановились их соперники. Получится ли у них приготовить что-то достойное, несмотря на сложные условия? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 5 выпуск!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 5 выпуск от 25.09.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 5 выпуск часть 2 от 25.09.2021