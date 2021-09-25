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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 5. Частина 3 від 25.09.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 5 випуск частина 3 від 25 вересня 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 5 (ефір від 25.09.2021) на сайті СТБ
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У кулінарному проекті Мастер Шеф 11 сезон 5 випуск битва чорних покаже, чи вміють аматори домовлятися між собою.

Одній людині в 5 випуску Мастер Шеф 11 сезон дістанеться плита і духовка, іншій – тільки духовка, третій – газова плитка, а четвертій доведеться готувати на вулиці на відкритому вогні! Також у

кожного кандидата на виліт буде набір продуктів, з якого не можна нічого приготувати, адже комусь дістанеться тільки м’ясо, а комусь – тільки спеції. Щоб створити собі нормальний продуктовий набір, кулінарам доведеться мінятися між собою. Хто виявиться не найкращим стратегом і покине проєкт на цьому тижні? Дивіться у програмі Мастер Шеф 11 сезон 5 випуск від 25.09.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 5 випуск від 25.09.2021

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