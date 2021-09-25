В кулинарном проекте Мастер Шеф 11 сезон 5 выпуск битва черных покажет, умеют ли аматоры договариваться между собой.

Одному человеку в 5 выпуске Мастер Шеф 11 сезон достанется плита и духовка, другому – только духовка, третьему – газовая плитка, а четвертому придется готовить на улице на открытом огне! Также у каждого кандидата на вылет будет набор продуктов, из которого нельзя ничего приготовить, ведь кому-то достанется только мясо, а кому-то – только специи. Чтобы создать себе нормальный продуктовый набор, кулинарам придется меняться между собой. Кто окажется не самым лучшим стратегом и покинет проект на этой неделе? Смотрите в программе Мастер Шеф 11 сезон 5 выпуск от 25.09.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 5 выпуск от 25.09.2021