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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 5. Часть 3 от 25.09.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 5 выпуск часть 3 от 25 сентября 2021. Новый выпуск Мастер Шеф 11 выпуск 5 (эфир от 25.09.2021) на сайте СТБ
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В кулинарном проекте Мастер Шеф 11 сезон 5 выпуск битва черных покажет, умеют ли аматоры договариваться между собой.

Одному человеку в 5 выпуске Мастер Шеф 11 сезон достанется плита и духовка, другому – только духовка, третьему – газовая плитка, а четвертому придется готовить на улице на открытом огне! Также у каждого кандидата на вылет будет набор продуктов, из которого нельзя ничего приготовить, ведь кому-то достанется только мясо, а кому-то – только специи. Чтобы создать себе нормальный продуктовый набор, кулинарам придется меняться между собой. Кто окажется не самым лучшим стратегом и покинет проект на этой неделе? Смотрите в программе Мастер Шеф 11 сезон 5 выпуск от 25.09.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 5 выпуск от 25.09.2021

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