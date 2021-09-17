У проєкті Мастер Шеф 11 сезон 4 випуск учасники продовжують боротися за перемогу. Випробування стають все складнішими!

На цьому тижні аматори навчаться придумувати концепції. Це найважливіша частина при створенні нового ресторану. Спочатку потрібна хороша ідея, а вже навколо неї придумується меню, дизайн і особливі фішечки закладу. Чи впораються аматори з цим завданням? Дізнайтеся в 4 випуску Мастер Шеф 11!

У другому конкурсі учасники доторкнуться до прекрасного – традиційної японської поезії. Судді в шикарних кімоно зачитають хоку, а потім запропонують аматорам приготувати своє кулінарне бачення цих прекрасних лаконічних віршів! Що у них вийде? Дивіться у програмі Мастер Шеф 11 сезон 4 випуск.

Дивіться онлайн Мастер Шеф 11 сезон 3 випуск від 11.09.2021