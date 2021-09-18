У програмі Мастер Шеф 11 сезон 4 випуск учасники ніколи не знають, що їх чекає в наступному конкурсі! У другому випробуванні судді здивують своїм перевтіленням і постануть перед командами у вишуканих японських кімоно.

Аматори в 4 випуску Мастер Шеф 2021 поділяться на пари. Кожна двійка витягне картку з хоку. Ці красиві та глибокодумні тривірші потрібно буде перетворити на страви ресторанного рівня! Як виглядатиме кулінарна інтерпретація віршів про вітер, птахів і густий ліс? Дивіться просто зараз, які твори мистецтва вийшли у деяких учасників, у проєкті Мастер Шеф 11 сезон 4 випуск від 18.09.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 4 випуск від 18.09.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 4 випуск частина 3 від 18.09.2021