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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 4. Часть 2 от 18.09.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 4 выпуск часть 2 от 18 сентября 2021. Новый выпуск Мастер Шеф 11 выпуск 4 (эфир от 18.09.2021) на сайте СТБ
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В программе Мастер Шеф 11 сезон 4 выпуск участники никогда не знают, что их ждет в следующем конкурсе! Во втором испытании судьи удивят своим перевоплощением и предстанут перед командами в изысканных японских кимоно.

Аматоры в 4 выпуске Мастер Шеф 2021 поделятся на пары. Каждая двойка вытащит карточку с хокку. Эти красивые и глубокомысленные трехстишия нужно будет превратить в блюда ресторанного уровня! Как будет выглядеть кулинарная интерпретация стихов о ветре, птицах и густом лесе? Смотрите прямо сейчас, какие произведения искусства получились у некоторых участников, в проекте Мастер Шеф 11 сезон 4 выпуск от 18.09.2021! 

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 4 выпуск от 18.09.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 4 выпуск часть 3 от 18.09.2021

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