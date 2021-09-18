В программе Мастер Шеф 11 сезон 4 выпуск участники никогда не знают, что их ждет в следующем конкурсе! Во втором испытании судьи удивят своим перевоплощением и предстанут перед командами в изысканных японских кимоно.

Аматоры в 4 выпуске Мастер Шеф 2021 поделятся на пары. Каждая двойка вытащит карточку с хокку. Эти красивые и глубокомысленные трехстишия нужно будет превратить в блюда ресторанного уровня! Как будет выглядеть кулинарная интерпретация стихов о ветре, птицах и густом лесе? Смотрите прямо сейчас, какие произведения искусства получились у некоторых участников, в проекте Мастер Шеф 11 сезон 4 выпуск от 18.09.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 4 выпуск от 18.09.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 4 выпуск часть 3 от 18.09.2021