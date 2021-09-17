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В проекте Мастер Шеф 11 сезон 4 выпуск участники продолжают бороться за победу. Испытания становятся все сложнее!

На этой неделе аматоры научатся придумывать концепции. Это самая важная часть при создании нового ресторана. Сначала нужна хорошая идея, а уже вокруг нее придумывается меню, дизайн и особенные фишечки заведения. Справятся ли аматоры с этой задачей? Узнайте в 4 выпуске Мастер Шеф 11!

Во втором конкурсе участники прикоснутся к прекрасному – традиционной японской поэзии. Судьи в шикарных кимоно зачитают хокку, а потом предложат аматорам приготовить свое кулинарное видение этих прекрасных лаконичных стихов! Что у них получится? Смотрите в программе Мастер Шеф 11 сезон 4 выпуск.

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 3 выпуск от 11.09.2021

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