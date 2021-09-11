Начинается самое интересное – в шоу Мастер Шеф 11 сезон 3 выпуск двадцатка начинает борьбу за звание лучшего кулинара и главный приз!

С самого начала их ждут сюрпризы. Судьи усложнили традиционную кулинарную эстафету, что стало неожиданностью для тех участников, которые много лет были зрителями. Они по привычке хотели разделить процессы соответственно своим навыкам, но не тут-то было! Какие условия поставили судьи для участников Мастер Шеф 2021? Узнайте прямо сейчас!

Во втором конкурсе аматоры разделятся на команды. Им придется готовить из максимально неожиданных наборов продуктов. Кому не повезет с ингредиентами? Смотрите в кулинарном проекте Мастер Шеф 11 сезон 3 выпуск от 11.09.2021.

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 2 выпуск от 04.09.2021