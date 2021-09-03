В кулинарном шоу Мастер Шеф 11 сезон 2 выпуск начинается битва за место в двадцатке! Узнайте прямо сейчас, кто пройдет этот этап и сможет участвовать в проекте дальше.

Им придется пройти множество испытаний, чтобы заслужить высокие оценки судей. В первом конкурсе кулинары-любители будут готовить на набережной и удивлять судей своим творческим подходом. Некоторые покинут проект Мастер Шеф 11 уже на первом этапе. Если судьям не понравится первая закуска, всю команду сразу же отправят домой!

Оставшиеся участники перейдут ко второму конкурсу, и некоторые из них получат свои первые черные фартуки. Команды еще не успели сработаться, поэтому без конфликтов между участниками не обойтись! Не пропустите все самое интересное – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 2 выпуск от 04.09.2021.

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